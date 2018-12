Тази седмица авторитетното германско списание "Шпигел" разкри, че негов журналист, многократно награждаван, от години е фалшифицирал статиите си, като дори измислял истории.

В началото на месеца 33-годишният Клаас Релотиус е получил наградата "Репортер на годината" за статия за млади сирийци, които предизвикали избухналата през 2011 г. гражданска война в Сирия.

Релотиус е бил обвинен от свой колега, с когото е работил по тема при границата на Мексико и САЩ и в крайна сметка признал, че си е измислил цитати и сцени, на които не е присъствал. Той е подал оставката си от "Шпигел".

Смята се, че общо 14 негови статии са били фалшифицирани, включително една за йеменец, който лежал без основание 14 години в Гуантанамо и друга, в която журналистът твърди, че интервюирал родителите на Колин Кеперник, играчът на американски футбол, който коленичеше по време на изпълнението на химна на САЩ, за да протестира срещу расовите неравенства.

Според изданието близо 60 статии на 33-годишният Релотиус са публикувани в хартиената му версия или на сайта му. "Шпигел" ще проведе разследване, за да установи как тези фалшификации не са били засечени от отдела му по проверка на статиите.

Телевизия Си Ен Ен обяви, че отнема две награди, които е присъдила на журналиста през 2014 г.

Der Spiegel to run 23-page special on reporter who faked stories https://t.co/aP5E4bV64M pic.twitter.com/A2rKdP4hAy