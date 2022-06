Вархеи: ЕС приема насериозно опасенията на България

Е вропейският комисар по разширяването Оливер Вархеи написа в Twitter в навечерието на срещата на върха ЕС – Западни Балкани, че е настанал моментът за вземане на отговорни решения и подчерта, че Западните Балкани трябва да бъдат част от блока.

„ЕС приема на сериозно всички български опасения и те вече са част от процеса на преговори. Сега е моментът за отговорни решения. Западните Балкани трябва да бъдат част от Европейския съюз. Заедно ще бъдем по-силни“, заяви комисарят.

#EU takes all Bulgarian concerns very seriously and they are now part of the negotiation process. The moment for responsible decisions is now. #WesternBalkans should be part of our #EuropeanUnion. We will be stronger together.