Ню Йорк въведе задължителна ваксинация за деца над 5 години

В ластите на Ню Йорк разшириха вчера обхвата на задължителната ваксинация срещу COVID-19, включвайки в групата на подлежащите на задължителна имунизация децата над петгодишна възраст и всички работещи в частния сектор в момент, когато силно заразния вариант Омикрон на коронавируса се разпространява във все повече американски щати, предаде "Ройтерс".

