Лондонската полиция арестува 17 трафиканти, освободи 29 румънски робини

Л ондонската полиция задържа 17 души по подозрение за трафик на хора и освободи 29 румънки, държани под робство от групата, съобщи Скотланд Ярд.

"В резултат на няколко нападения в ранната сутрин бяха задържани 17 души - 14 мъже и 3 жени - по подозрение, че са членове на международна престъпна група, занимаваща се с нелегален превоз на хора. Акциите бяха извършени по 16 издадени заповеди в няколко района на Лондон", се казва в съобщението.

Задържаните са заподозрени също, че са организирали условия за „модерно робство“, проституция и престъпления, свързани с твърди наркотици и огнестрелни оръжия.

"Откритите от полицията на адреса жени са на възраст от 20 до 40 години. Всички са транспортирани на безопасно място. Задържаните са под полицейски арест в централен Лондон", се казва в изявление на полицията.

Операцията е проведена съвместно с румънската полиция, румънското посолство във Великобритания и Европол.

