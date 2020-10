В ареста заради негативни отзиви за хотел

Н егативни отзиви за хотела в един от курортите в Тайланд едва не вкара американец в затвора. Уесли Барнс, изкара обаче две денонощия в ареста.

Барнс почивал в Sea View resort на остров Ко Чанг. Хотелският комплекс е с висок рейтинг в TripAdvisor и Google и негативният пост ядосал собствениците му, които заведоха дело за клевета. Една от причините е и това, че един от коментарите, написани от Барнс, е публикуван от британския туристически блогър Ричард Бароу, който има около 167 хиляди последователи в Туитър.

В коментарите си Барнс говори за „съвременно робство“ в хотела, а също обвинява персонала, че е „недружелюбен“ и "се държи така, сякаш не иска да вижда никого наоколо".

🇹🇭 Thailand arrests U.S. citizen Wesley Barnes for “defamation.” His crime? Writing a negative review online staying at a resort. He faces two years in prison.



🇹🇭 Thailand is an elected member of the U.N. Commission on Criminal Justice. https://t.co/KxprqwTKGC