Ужас в Мозамбик: ислямисти обезглавяват деца

Х уманитарната организация „Спасете децата” съобщи, че ислямисти обезглавяват деца дори на около 11 години в северната провинция на Мозамбик Кабо Делгадо, информира Би Би Си (BBC).

Майка разказала пред благотворителната организация, че е трябвало да гледа как 12-годишният ѝ син е убит по този начин близо до мястото, на което се криела с останалите си деца.

Повече от 2500 души са убити, а 700 000 са напуснали домовете си

от началото на ислямисткия бунт през 2017 г. Бойците са свързани с групировката „Ислямска държава”.

В свой доклад от „Спасете децата” казват, че са разговаряли с разселени семейства, които съобщават за ужасяващи сцени в богатата на газ провинция.

An Islamist insurgency in north-east Mozambique has driven more than half a million people from their homes in the past year https://t.co/J1JqZYh0Lq pic.twitter.com/XFhVD8V2s1