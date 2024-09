Урсула фон дер Лайен на визита в Украйна

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна тази сутрин на визита в Украйна.

"Осмото ми посещение в Киев се осъществява в изключително важен момент", заяви тя пред пътуващите с нея журналисти, сред които има специална пратеничка на Европейския нюзрум - платформа за сътрудничество между европейски информационни агенции, част от която е Българската телеграфна агенция.

The president of the European Commission, Ursula von der leyen has arrived in Kyiv for a meeting with Zelensky. This is her 8th visit to Ukraine.



She stated that this visit was to discuss topics “From winter preparedness to defense, to accession and progress on the G7 loans." pic.twitter.com/8HzIsqNyFd