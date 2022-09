Ураганът "Иън" връхлетя Флорида (СНИМКИ/ВИДЕО)

У раганът Иън създава "катастрофални" метеорологични условия, докато навлиза във Флорида, съобщи Националният център за ураганите на САЩ (NHC).

Ураганът "причинява катастрофални вълни, ветрове и наводнения на полуостров Флорида", предаде АФП, цитирайки съобщение на NHC от 18:00 ч. по Гринуич.

Около 157 706 барела или 9% от добива на петрол в Мексиканския залив на САЩ са спрени от урагана, съобщиха от Бюрото за контрол на морските дейности по безопасност и опазване на околната среда.

По данни на Ройтерс ураганът от категория 5 се e разминал с най-богатите на петрол райони в залива.

