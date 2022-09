Ураганът Идън връхлетя Куба, насочен е към Флорида

Н абралият сила ураган Иън донесе проливни дъждове и мощни ветрове на териториите в западния край на Куба на път към западното крайбрежие на Флорида, където би могъл да достигне 4-а категория, предаде АП.

Властите в западната кубинска провинция Пинар дел Рио са евакуирали превантивно 50 хиляди души и са подготвили 55 убежища. В района са разположени спасителни екипи и са предприети мерки за опазване на големите масиви с тютюневи насаждения.

От Националния център за ураганите в САЩ предупредиха за очаквани много силни ветрове и проливни дъждове, създаващи заплаха за живота на хората в западните части на Куба.

