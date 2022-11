Киев: Москва изпраща на фронта в Украйна африканци, които излежават присъди в затвори в Русия

К иев обвини Москва, че изпраща на фронта в Украйна африканци, които излежават присъди в затвори в Русия.

Обвиненията бяха отправени, след като стана ясно, че студент от Замбия, осъден на девет години и половина затвор в Русия и излежаващ присъдата си в затвор край Москва, се е озовал на бойното поле в Украйна, където е загинал, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Putin is sending African citizens imprisoned in Russia to the war in Ukraine. A former Zambian student was killed. We call on African Union and all African states to demand that Russia stop press ganging their nationals. Africans shouldn’t die for Putin’s sick imperial ambitions. pic.twitter.com/CopTP6OEy1