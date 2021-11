Участничка в „Мис Вселена“ е дала положителен тест за COVID-19

О рганизаторите на конкурса „Мис Вселена“ в Израел, съобщиха, че една от участничките е дала положителна проба за COVID-19, след като е пристигнала в страната.

Дали става въпрос за новия вариант Омикрон, те не уточняват.

