Убиха рапър на карнавала в Нотинг Хил

Р апърът TKorStretch от Бристол е убит на карнавала в Нотинг Хил, съобщи местната полиция.

Крис Патрик, който е мениджър на изпълнителя сподели в изявление за медиите, че всички са в шок. Той разказа, че 21-годишният младеж е отишъл на карнавала с по-малката си сестра и приятели, за да се забавляват, а не да участва.

В публикация в Instagram Патрик си спомня за първата си среща с TKorStretch, когато рапърът е бил само на 19 години. Това е най-лошият възможен край за едно талантливо дете, заключва Крис Патрик.

21-годишният младеж имаше повече от 300 000 стриймвания на една от песните си в Spotify и близо 11 000 слушатели месечно.

След инцидента в понеделник вечерта е образувано следствие за убийство.

The 21-year-old man stabbed to death at Notting Hill Carnival has been named as rapper and former footballer Takayo Nembhard, who was known by the name Tkorstretch.

Takayo lived in Bristol and his music manager has paid tribute to him.

