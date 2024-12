Турският външен министър: Турция е готова да подкрепи Сирия

Т урция е готова да подкрепи Сирия по време на преходния период. Това обяви днес турският външен министър Хакан Фидан в Анкара на откриването на годишната конференция на посланиците на страната в чужбина, предават турските медии.

"В Сирия започна нова епоха. Сега е необходимо да се съсредоточим върху бъдещето и да не гледаме назад. В новия период искаме да видим Сирия като страна, в която различните етнически и религиозни групи живеят в мир", каза Фидан.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan says Syria has entered a 'new era,' calling for a focus on the way forward while reiterating Ankara's unwavering support for the Syrian people.

