Турция изкара първия си самолетоносач

Т урция пусна в експлоатация дългоочаквания си най-голям военен кораб, с което засили военноморските си способности и превърна страната в една от малкото държави в света със собствен самолетоносач.

Многофункционалният десантен кораб "TCG Анадолу", който ще бъде флагманът на турския флот, беше предаден на командването на военноморските сили, предаде БГНЕС.

Най-големият военен кораб на Турция и първият в света носител на безпилотни бойни летателни апарати беше предаден днес на турските военноморски сили, съобщи Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

"TCG Анадолу" е базиран на испанския флагмански кораб "Хуан Карлос I".

Той е дълъг 231 метра, широк 32 метра и с водоизместване от 27 436 тона. Максималната му скорост е около 21 възела, обсегът му е 9000 морски мили и може да действа автономно в морето в продължение на 50 дни.

Корабът е поръчан през 2015 г., заложен е през февруари 2018 г. и е спуснат на вода през април 2019 г. Въвеждането му в експлоатация беше планирано за 2021 г., но впоследствие отложено заради пандемията от COVID-19.

Първоначално се предвиждаше корабът да носи флотилия от хеликоптери и изтребители с късо излитане и вертикално кацане, като например варианта F-35B на стелт самолета от пето поколение на "Локхийд Мартин".

Тази възможност беше отхвърлена, след като САЩ отстраниха Турция от многонационалната програма за разработване на изтребителите F-35. Причината бе решението на Анкара да придобие произведени в Русия системи за противовъздушна отбрана С-400 през 2019 г.

Това е накара Турция да преразгледа плановете за развитие и да направи допълнителни корекции, за да превърне корабът в преносител на безпилотни летателни апарати (БЛА), безпилотни бойни летателни апарати (ББЛА) и безпилотни изтребители, в допълнение към хеликоптерите.

Очаква се хангарът на кораба да се състои предимно от дронове "Байрактар" TB3 - версия на известния "Байрактар" TB2, способна да се движи по къси писти.

В допълнение към безпилотните летателни апарати на "Анадолу" ще бъдат разположени хеликоптери, включително произвежданите в Турция T129 "Атак", ударните AH-1W "Супер Кобра" и SH-70B.

Корабът може да транспортира и до 45 танка или други бронирани машини. Построен е в истанбулската корабостроителница "Седеф".

В речта си на церемонията по предаване на кораба в Истанбул, президентът на Турция Ердоган каза, че TCG "Анадолу", на който могат да кацат и излитат най-големите и най-тежки хеликоптери и дронове, е първият военен кораб в света с тези способности.

Турските дронове "Байрактар" TB3 и "Къзълелма"и леките щурмови самолети "Хюрджет" могат да кацат и излитат от кораба, добави Ердоган.

Турция ще може да провежда военни и хуманитарни операции по целия свят благодарение на кораба, подчерта турският президент.

Оръжието на кораба, бойното управление, екипировката за електронна война, инфрачервено издирване и проследяване, електрооптично издирване, лазерното предупреждение, системите за торпедна защита и радарите са местна разработка, каза Ердоган.

Около 131 подизпълнители са се включили в процеса на изграждане на кораба.

