Тръмп на сватба: Липсвам ли ви вече?

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп се появи на сватба в курорта си Мар-а-Лаго и отправи словестни нападки към президента Джо Байдън, Китай и Иран, пише Би Би Си (BBC).

Тръмп превзе микрофона по време на тържеството и не губи много време преди речта му да стане политическа. Той коментира ситуацията на границата с Мексико и повдигна още въпроси за президентските избори през ноември, които загуби.

„Липсвам ли ви вече?”, попита той гостите на празненството, които бурно го приветстваха.

„Получавам всички тези доклади и те ми

разказват за границата, разказват ми за Китай, разказват ми за Иран”,

започна Тръмп във видео, публикувано от развлекателния уебсайт TMZ.

Saturday Night LIVE!



President Trump crashes wedding and TRASHES Joe Biden's lousy performance



The border is a mess…#BidenBorderCrisis pic.twitter.com/W6uu9M7Xqm