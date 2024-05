Ш ведското контраразузнаване СЕПО съобщи днес, че е научило, че режимът в Иран използва престъпни мрежи в Швеция, за да извършва актове на насилие срещу други страни и срещу отделни лица, предаде Ройтерс.

Първоначално тези действия имаха за цел дисидентски групи и лица от иранската диаспора, но бяха разширени към представители на други държави като Израел, каза СЕПО в изявлението си.

