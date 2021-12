Торнадо срина складова база на „Амазон”, много жертви в САЩ

М ножество хора попаднаха в капан след частично рухване на покрива на склад на гиганта „Амазон” край град Сейнт Луис в американския щат Мисури късно снощи.

Причината за инцидента е торнадо, съобщиха местните власти, цитирани от БТА. Агенцията за управление при извънредни ситуации в Колинсвил обясни, че става дума за инцидент с много пострадали и добави, че хора са блокирани в склада, но не даде подробности, нито данни за броя ранени или загинали.

Кадри от мястото на инцидента, заснети с дрон, показват спасители, които претърсват огромна площ с отломки в тъмнината преди разсъмване. Говорител на „Амазон” каза, че в момента е прави оценка на ситуацията и щетите в обекта.

Губернаторът на Кентъки Анди Бешиър предупреди, че броят на жертвите от торнада вероятно ще надхвърли 100. Досега има информация за повече от 70 загинали. Най-силното торнадо в Кентъки е преминало през няколко окръга, прекосявайки над 300 километра.

Две деца бяха обявени за изчезнали, но по-късно ги откриха във вана, която вятърът бе измъкнал от дома им.

Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкър помоли за хората от Едуардсвил и се е свързал с кмета на селището, за да бъдат осигурени нужните държавни ресурси.

Снощи американската Национална метеорологична служба издаде предупреждения за торнада в райони в няколко щата, между които Арканзас, Тенеси, Мисури и Илинойс.

Фабрика за свещи в Мейфийлд е напълно изравнена със земята. В нея е имало най-малко 100 души в момента, когато била ударена от торнадо.

„Информациите са наистина покъртителни”, заяви Бешиър в телевизионното интервю. Той обяви извънредно положение в Кентъки и посочи, че щетите ще бъдат „едни от най-големите, които сме виждали от дълго време”.

Horrific sight at first light from #tornado damage in #Mayfield Kentucky. #Wxtwitter pic.twitter.com/KSjTpko9nz