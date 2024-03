Тодор Тагарев се срещна с катарския министър на отбраната, какво обсъдиха

З аместник министър-председателят и държавен министър по въпросите на отбраната д-р Халид бин Мохамед Ал Атия се срещна с българския министър на отбраната Тодор Тагарев и придружаващата го делегация по време на посещението им в Държавата Катар за участие в осмото издание на Международното изложение и конференция за морска отбрана в Доха.

* Видеото е архивно: Тодор Тагарев заминава на работно посещение в САЩ

По време на срещата те обсъдиха въпроси от общ интерес, отношенията на военно сътрудничество между двете страни, както и начините за тяхното укрепване и развитие.

