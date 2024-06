Тежка железопътна катастрофа в Чехия взе жертви, десетки са ранени

Н ай-малко четирима души загинаха, а още десетки са ранени при железопътна катастрофа в Чехия.

Нощен пътнически влак се е сблъскал челно с товарен влак, предаде Асошиейтед прес, като се позова официални представители в Прага.

Заради свлачище: Влак със 185 пътници дерайлира в Германия

Най-малко 23 души са ранени при тежката катастрофа, съобщи чешкият министър на вътрешните работи Вит Ракушан. Той добави, че катастрофата е станала късно снощи при град Пардубице, разположен на около 100 км източно от Прага.

Train collision in Czech Republic leaves at least 4 dead, 23 injuredhttps://t.co/tM0q1Ur1RU