Телевизията "губи короната си" като основен източник на новини във Великобритания

Т елевизията вече не е единственият основен източник на новини за възрастните в Обединеното кралство, тъй като изследването на Ofcom показва, че онлайн сайтовете и приложенията вече са толкова популярни, колкото телевизионните новини за първи път.

Телевизията се счита за водещ източник на новини в Обединеното кралство от 60-те години на миналия век, когато широко разпространеното притежание на телевизионни предавания я видя, че изпревари радиото и вестниците. Но годишното проучване на Ofcom за това как имаме достъп до новини показва, че 71% от възрастните сега го правят онлайн, в сравнение със 70% за телевизията, отбелязвайки смяна на поколенията в баланса на новинарските медии.

