Тази история потресе Русия, последва присъда

П реди две години много руснаци бяха шокирани, когато парламентът значително намали наказанията за домашно насилие. Оттогава жените се борят неотклонно - изискват ново законодателство за ограничаване на насилниците, демонстрирайки в подкрепа на три сестри, които взеха закона в свои ръце, убивайки баща си – насилник.

В мрачен, сив следобед Маргарита Грачова извежда двете си малки момчета на детската площадка.

Те тичат напред, след това скачат върху люлките и се пускат по пързалките. "Те са доста независими за възрастта си", казва тя.

"Те знаят, че не мога да им закопчая копчетата или да им вържа обувките, така че са се научили да се справят сами", добавя младата жена. А историята й е потресаваща.

Сутринта на 11 декември 2017 г. съпругът на Маргарита - Дмитрий, предлага да я закара за работа, но вместо това поема в обратната посока, към гората. Той паркира колата, завлича я в храстите, взема брадва от багажника и отрязва двете й ръце.

След това я захвърля в спешното отделение на местна болница в Серпухов, градче южно от Москва, преди да признае за престъплението си в близкото полицейско управление.

Двойката се запознала в училище и започнали да се срещат след колежа. Първоначално били щастливи, въпреки че той се "палел" лесно за дреболии и тривиални неща - и се заклел, че ще я убие, ако тя някога му изневери.

Отношенията им се вгорчават, след като Маргарита започва работа в рекламната секция на вестника в Серпухов. Въпреки че има диплома, Дмитрий може да си намери работа само като шофьор на мотокар и започва да ревнува заради кариерата й и новите колеги. Вкъщи обстановката става все по-студена и двамата се отчуждават.

Когато Маргарита казва, че смята, че трябва да се разделят, той я игнорира. Но когато тя му представя документи за развод, той побеснява. Една вечер Дмитрий я напада в апартамента им с една спалня, събуждайки децата, които стават свидетели на насилието. Следващият път, когато той я заплашва с нож, тя подава жалба в полицията.

"Написах изявление и служителят на бюрото ми каза, че ще се свържат с мен след 20 дни", казва Маргарита пред BBC.

"Посочих, че дотогава мъжът ми може да се опита да ме убие поне 20 пъти".

Служителят на бюрото обясни, че жените често отправят оплаквания само за да ги оттеглят по-късно, което просто пълни полицейските архиви с документи.

Маргарита пита: "И така, какъв е смисълът да се жалвате?"

Пет дни след като разследването е прекратено поради липса на доказателства, Дмитрий отряза ръцете на Маргарита.

Отрязаната й лява ръка е открита навреме в гората и пришита отново след девет часова операция. Кампания за доброволни дарения събира шест милиона рубли (73 000 британски лири) за протезиране на дясната ръка на младата майка, която е направена по поръчка в Германия.

Въпреки че Маргарита вече публикува книга за възстановяването си, наречена "Щастлива без ръце", тя не желае публичност.

"Но, ужасното е, че за да се уверя, че той ще получи по-дълга присъда, се нуждаех от помощта на медиите".

