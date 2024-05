"Сърцето ми е разбито на хиляди парчета": Хаосът в Хаити взе жертви

Т рима мисионери от организацията "Мисии в Хаити", базирана в Оклахома, са били простреляни и убити при нападение от банда в Хаити, съобщи организацията, предаде Ройтерс.

Тримата мисионери са се криели в къща, когато членове на бандата започнали да стрелят по сградата около късно вчера вечерта, съобщи групата в две публикации във Фейсбук.

@BenBakerMO and Naomi's daughter and son-in-law Natalie and Davy Lloyd were missionaries in Haiti. Last night they were attacked by gangs and both killed. This GoFundMe is organized by a friend of the family & CPA. It will get to the family. https://t.co/3B5ePvUaaG