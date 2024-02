Томас Кингстън – съпругът на лейди Габриела Кингстън, почина на 45 години

Т омас Кингстън, съпругът на лейди Габриела Кингстън, почина внезапно на 45-годишна възраст.

Лейди Габриела отдаде почит на партньора си, като каза в съвместно изявление със семейството, че той бил "изключителен мъж, който озари живота на всички, които го познават". Те определиха смъртта му като "голям шок за цялото семейство".

45-годишният Кингстън се ожени за лейди Габриела Уиндзор през 2019 г. в параклиса "Сейнт Джордж" в замъка Уиндзор, с кралица Елизабет II и нейния съпруг херцогът на Единбург сред гостите.

Като част от почитта си, лейди Габриела пусна и снимка, която направила на съпруга си, показвайки го усмихнат на слънчева светлина.

Говорител на Бъкингамския дворец заяви: „По-специално, Техни Величества изпращат най-искрените си мисли и молитви към Габриела и цялото семейство Кингстън“, се добавя в изявлението.

Службите за спешна помощ били извикани на адрес в Глостършир малко след 18:00 часа в неделя, където намерили Томас Кингстън мъртъв. Ще бъде извършен оглед за установяване на причините за смъртта. Няма съмнителни обстоятелства и други замесени лица.

В изявление, направено от името на семейството на г-н Кингстън, се казва: „С най-дълбока скръб обявяваме смъртта на Томас Кингстън, нашият любим съпруг, син и брат.

„Том беше изключителен човек, който озари живота на всички, които го познаваха. Смъртта му беше голям шок за цялото семейство и ви молим да уважавате личния ни живот, докато скърбим за смъртта му.“

По-рано във вторник дворецът Кенсингтън съобщи, че принц Уилям се е оттеглил от възпоменателната служба на кръстника си поради личен проблем, но се разбира, че отсъствието му не е свързано с новината за смъртта на г-н Кингстън. Принцът на Уелс трябваше да присъства на служба за покойния гръцки крал Константин II в замъка Уиндзор.