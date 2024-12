Сълзотворен газ и "насилие": Не стихват протестите в Грузия

Г рузинската полиция съобщи днес, че е арестувала 48 души по време на проевропейски демонстрации през изминалата нощ, които отново бяха разпръснати с водни оръдия и сълзотворен газ, предаде Франс прес.

Вече повече от седмица Грузия е разтърсвана от протестно движение срещу правителството, обвинявано от опозицията, че отдалечава тази кавказка страна от амбицията й да се присъедини към ЕС и че е манипулирала парламентарните избори на 26 октомври.

По време на девет нощи на демонстрации, повечето разпръснати със сила, полицията и протестиращите влязоха в челен сблъсък пред парламента в Тбилиси и други градове в страната.

През изминалата нощ "полицията е арестувала 48 души за неподчинение на законни полицейски разпореждания и вандализъм", се казва в съобщение на вътрешното министерство.

The 9th consecutive night of pro-EU protests has started in front of the Georgian Parliament in Tbilisi.



The riot police is trying to arrest as many as they can, but they are meeting tough resistance. #Protest#Georgia #Georgian #protests #Riots #Tibilisi#tiflis… pic.twitter.com/PbG4YKA211 — Politics World Wide Web (@PoliticsWWWeb) December 7, 2024

Полицията разпръсна множеството, след като "някои участници в демонстрацията прибегнаха до насилие", като обиждаха полицаи и хвърляха камъни по тях, според същия информацията на вътрешното ведомство.

Полицейски служител е ранен от фойерверки, съобщиха още от МВР. Журналисти на АФП видяха как полицията за борба с безредиците използва водни оръдия и сълзотворен газ през нощта, докато множеството се оттегляше на няколко метра от сградата на парламента.

Protests Erupt in Georgia as It Pulls Back From Pro-Western Path



Thousands of people took to the streets after the government said it had suspended talks on joining the European Union.#news #worldnews #media #breakingnews pic.twitter.com/L3PrzEXm2a — Breaking News (@FastNews77) December 7, 2024

Снощи протестиращите бяха по-малко, отколкото предишните нощи, след като полицията арестува няколко опозиционни лидери и хора, обвинени от властите в "организиране на насилието" по време на митинги в Тбилиси.

Според властите общо 341 демонстранти са арестувани от началото на масовите протести. Близо 150 полицаи са ранени.

