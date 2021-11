Съд в САЩ спря задължителната ваксинация

А пелативният съд на пети окръг в САЩ постанови да се спре задължителната ваксинация срещу COVID-19 на служителите на големите компании в страната.

Белият дом съобщи в четвъртък, че Администрацията за здраве и безопасност при работа (OSHA), част от Министерството на труда на САЩ, е разпоредила на всички американски компании с щат от над 100 души да ваксинират своите служители срещу коронавируса не по-късно от 4 януари 2022 г. или да въведат задължително тестване за неваксинираните.

В САЩ: За кого стават задължителни ваксините

В събота Апелативният съд на пети окръг спря решението, позовавайки се на "сериозни законодателни и конституционни въпроси".

Тръмп: Не бих принудил хората да се ваксинират

„По този начин действието на постановлението се преустановява до следващо съдебно решение по този въпрос“, коментира главният прокурор на Тексас, който е един от противниците на задължителната ваксинация.

JUST IN: The 5th U.S. Circuit Court of Appeals has temporarily halted President Joe Biden’s vaccine mandate on Saturday after receiving pushback from GOP and Texas officials, court documents show. https://t.co/zrmYlPSDsx