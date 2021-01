Свалиха "сексистка" реклама от кампания срещу COVID

Б ританското правителство оттегли онлайн реклама от разяснителна кампания за COVID-19, която представя жени, затънали в домакинска работа, докато единственият показан мъж си почива на дивана, съобщи Ройтерс.

Рекламата предизвика вълна от критики за полова дискриминация в стил 50-те години на миналия век.

В рекламата са показани четири семейства. В едното жена държи бебе на ръце, изправена до дъска за гладене, в другото майка на две деца им помага в обучението от къщи, в третото две жени почистват жилище. Единственият мъж, представен в рекламата, седи спокойно на диван с жена и дете.

"Кой направи това? И кой го одобри? Хетеронормативност. Налагане на възгледа, че е работа на жената да помага в ученето у дома, да чисти, да се грижи за децата", написа психоложката и изследовател Прагия Агаруал в Туитър и публикацията й получи над 7500 харесвания.

Who made this? And who approved it?

Heteronormative.

Reinforcing the view that it is a woman’s job to homeschool, clean, do the childcare.

Are the men out there fighting a war or something? pic.twitter.com/Q7tHtIUx4m