"Стойте в укритията!": Руска бомба порази супермаркет в Харков, има ранени

Р уска управляема бомба е поразила вчера супермаркет във втория по големина украински град Харков, ранявайки най-малко четирима души, съобщи областният управител на Харковска област Олег Синегубов, цитиран от Ройтерс.

В социалната мрежа „Телеграм“ Синегубов съобщи, че супермаркетът е разположен край центъра на града. Кметът на Харков Игор Терехов допълни, че обектът е разположен край жилищни блокове. Градоначалникът заяви, че по-ранен удар е попаднал в горски район в рамките на града.

В отделна публикация в „Телеграм“ Синегубов заяви, че руските сили са нанесли удар по жилищен блок в малкия град Ковшаровка край Купянск, разположен източно от Харков, ранявайки един човек. Според него още няколко души може би остават затрупани под отломките на разрушения вход на сградата. Една жена вече е спасена, но дейността на спасителните екипи е затруднена от руските обстрели.

#FPWorld: Four people were injured after a Russian guided bomb hit a supermarket in Kharkiv’s Shevchenkivskyi district, near the city centre, said Kharkiv Regional Governor Oleh Syniehubov.



