О рганизирана престъпна група беше разкрита благодарение на снимка на френски булдог, а наркотрафикантите бяха осъдени да заплатят над 1,4 млн. долара, съобщи Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство.

64-годишният Стефан Балдауф и 63-годишният Филип Лоусън бяха арестувани през 2020 г. като част от операция „Венетик“, заедно с други членове на тяхната група, замесена в контрабандата на наркотици от Обединеното кралство към Австралия. Трафикантите изпратили 448 кг амфетамини, на стойност около $46 милиона, скрити в специално оборудвана багерна машина.

UK: Investigators utilized a photo of a pet French Bulldog named Bob to dismantle an organized crime group involved in drug trafficking. As part of Operation Venetic, Stefan Baldauf and Philip Lawson were among those arrested in 2020 for smuggling drugs to Australia.



