Смъртоносна трагедия във въздуха: Кадри показват сблъсъка на два военни хеликоптера

Д ва хеликоптера на малайзийските военноморски сили се разбиха във въздуха по време на репетиция за военноморски парад във вторник. При смъртоносния инцидент са загинали всичките 10 членове на екипажа на борда.

Кралските малайзийски военноморски сили съобщиха, че сблъсъкът е станал във военноморската база Лумут в западния щат Перак в 9:32 ч. местно време.

"Всички жертви бяха потвърдени като мъртви на място и изпратени във военната болница на военноморската база Лумут за идентификация", се казва в изявление на флота.

Кой е участвал

Хеликоптер за морски операции AW139 и военен хеликоптер Fennec са извършвали маневра във въздуха по време на обучението за честванията на 90-годишнината на военноморските сили, насрочени за 27 април, когато са се сблъскали. Те са извършвали третия си тренировъчен полет, съобщиха официални лица.

Какво знаем

Видеозапис на очевидец, който е потвърден от местната полиция, показва момента, в който самолетите се сблъскват и падат на земята.

Хеликоптерите са излетели в 9:03 ч. местно време.

Местните медии съобщават, че AW139 се е разбил в спортен комплекс във военноморската база, а Fennec се е ударил в близкия плувен басейн.

Съобщава се, че на борда на AW139 е имало седем членове на екипажа, а на Fennec - трима.

Началникът на полицията в Перак Мохд Юсри Хасан Басри заяви, че сред загиналите са три жени от военноморския персонал, съобщи местното издание New Straits Times.

Two angles of Crash



2 Royal military helicopters crash after mid-air collision in Malaysia. Killing all 10 people on board. #BREAKING #helicopter #Crash #Malaysia #RoyalMalaysianNavyCelebration #JUSTIN #Lumut #nahas #helikopter pic.twitter.com/OKfI1E4PIm