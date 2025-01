Случаите на HMPV в Англия нарастват - трябва ли да се тревожим за това?

С лучаите на човешки метапневмовирус (НMPV) - заболяване, което доведе до опасения в Китай за нова пандемия, подобна на тази на COVID-19 - са се увеличили в Англия.

Вирусът е открит при 4,9% от пациентите, изследвани за респираторни инфекции в английските болници през седмицата до 19 януари - над най-високия процент от 4,18% през януари миналата година, според Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство.

Това се случва на фона на опасенията в Китай, след като официални лица заявиха, че случаите се увеличават, а снимки в социалните медии показаха болници, пълни с хора с маски.

Но вирусът, макар да има сходни симптоми и начини на разпространение като COVID-19, съществува от десетилетия и според експертите е малко вероятно да представлява същата глобална заплаха.

Ето какво трябва да знаете.

Какво представлява HMPV?

HMPV, идентифициран за първи път в Нидерландия през 2001 г., е разпространен в целия свят вирус, който принадлежи към същото семейство като RSV - съкращение от респираторно-синцитиален вирус.

При повечето хора той се проявява подобно на обикновена настинка, но според Центровете за контрол на заболяванията в САЩ (CDC) може да причини заболяване на горните и долните дихателни пътища при хора от всички възрасти, особено сред малки деца, възрастни хора и хора с отслабена имунна система.

„Повечето хора са се заразили с HMPV до петгодишна възраст и се разболяват отново през целия си живот“, казва д-р Конал Уотсън, консултант-епидемиолог в Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA).

Какви са симптомите?

Най-често срещаните симптоми са настинка, кашлица, повишена температура, запушване на носа и задух.

Ако прогресира, може да доведе до бронхит или пневмония и да причини инфекции на горните и долните дихателни пътища.

Причината, поради която може да се наложи хората да бъдат хоспитализирани, е ако имат проблеми с поддържането на нивата на кислород.

Вирусът може да се развие в продължение на три до шест дни след първоначалната инфекция и, подобно на други респираторни инфекции, продължителността му може да варира.

Как се разпространява и как можете да го предотвратите?

Разпространява се или чрез контакт с хора, или чрез докосване на предмети или повърхности, върху които има вируси, след което се докосват устата, носът или очите.

Препоръчва се редовно и старателно миене на ръцете и избягване на близък контакт с други хора, ако вие или те са болни. Няма специфично лечение за HMPV.

Защо се появиха опасения?

В края на декември китайският орган за контрол на заболяванията заяви, че засилва наблюдението на нововъзникващите респираторни заболявания, тъй като очаква случаите да се увеличат през зимата и през пролетта.

Длъжностните лица заявиха, че данните за острите респираторни заболявания показват възходяща тенденция при общите инфекции през седмицата от 16 до 22 декември, като добавиха, че е имало рязко покачване на случаите на HMPV, особено сред децата под 14 години в северните провинции.

Това развитие, примесено със снимки в социалните мрежи на болници в Китай, пълни с хора, носещи маски, доведе до опасения за нова пандемия.

Професор Опеншоу заяви тогава, че не смята, че „има вероятност това да предизвика пандемия, подобна на COVID“.

Професорът, който специализира в областта на вирусните инфекции на белия дроб, добавя, че макар някои вируси да еволюират с течение на времето, „от това, което знаем досега, няма причина да мислим, че той е променил поведението си“.

„Това е зимен вирус“, допълва той. „По това време на годината той обикновено предизвиква доста тежки епидемии. Освен това през февруари и март епидемичният му пик е малко по-късен от този на някои други вируси.“

„Но не изглежда да е някаква специфична нова заплаха. Това е, което очакваме да видим през зимата“, обяснява той.

Здравните власти заявява, че отчетеното увеличение на случаите в Англия е в съответствие с тенденциите, които обикновено се наблюдават по това време на годината.

HMPV е често срещана респираторна инфекция през зимата и обикновено активността ѝ достига своя връх по това време на годината.

