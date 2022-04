След тъжната вест: Фенове на Ливърпул с мил жест към Роналдо

К ристиано Роналдо очаквано няма да играе в дербито с Ливърпул заради смъртта на новородения му син, обявиха от клуба.

Отложеният мач от 30-ия кръг на Висшата лига е тази вечер от 22:00 часа.

„Семейството е на първо място и Роналдо застава до близките си в този изключително труден момент. Така че можем да потвърдим, че той няма да играе срещу Ливърпул на "Анфийлд" във вторник вечер. Подчертаваме, че семейството е поискало конфиденциалност “, се казва в официално изявление на Манчестър Юнайтед.

През октомври нападателят на Манчестър Юнайтед разкри, че той и Джорджина Родригес очакват близнаци. По-късно стана известно, че става дума за момче и момиче. Вчера Кристиано обяви за смъртта на момчето.

Привържениците на Ливърпул пък се подготвят да изразят подкрепата си към футболиста в днешния двубой. За целта феновете на обмислят да спрат мача с ръкопляскания, като това да стане в 7-ата минута заради факта, че нападателят носи фланелката с №7.

