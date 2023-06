След експлозията в Париж: Шестима души са в тежко състояние, а един все още е в неизвестност

Ш естима души са в тежко състояние, а един човек все още е в неизвестност днес, след вчерашната експлозия в Латинския квартал в Париж, предаде Ройтерс, като се позова на прокуратурата във френската столица.

Много ранени, голяма експлозия в центъра на Париж

"Числата може да се променят още", каза пред агенцията прокурор Мелис де Роек. Тя посочи, че общо около 50 души са пострадали при експлозията, която подпали сгради и доведе до срутването на фасадата на една от тях на улицата.

Witnesses capture the aftermath of an explosion in Paris that injured at least 37 people. Rescuers were searching for two missing people feared buried under the rubble of a building that partially collapsed in the explosion https://t.co/u5uBaNX0Jj pic.twitter.com/B6OmBnzda2