След бунт в затвор в Еквадор, убити и ранени

Н ай-малко 15 затворници бяха убити вчера след бунт в един от най-големите затвори в Еквадор, където нестихващото насилие между враждуващи банди вече доведе до смъртта на много хора, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

"По предварителната информация 21 души са били ранени, а 15 са загинали" при сблъсъци между затворници, се казва в изявление на Еквадорската затворническа администрация (SNAI).

По-рано затворническата администрация съобщи, че медици са оказали помощ на петима ранени затворници, а друг е бил откаран в болница, без да уточнява тежестта на нараняванията.

Затворническата администрация добави, че "тактическите отряди продължават операциите за възстановяване на контрола" над затвора.

Според същия източник "въоръжените сили осигуряват подкрепа във външния периметър" на затвора.

In the most recent riot to slam Ecuador's dysfunctional jail system, at least 15 convicts were killed and numerous others were injured



Read more: https://t.co/Ofs5SWwlVn #Ecuador #riot #SouthAmerica #news #latestnews #breaking #WorldNews #Trending #TrendingNow #World #Freedmen