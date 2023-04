Силвио Берлускони започна химиотерапия за лечение на левкемията

С илвио Берлускони е започнал химиотерапия за лечение на левкемията, от която страда, предаде АНСА, като се позова на компетентни източници.

Бившият премиер и медиен магнат е получил доза от химиотерапията, след като е бил приет вчера в интензивното отделение на болницата "Сан Рафаеле" в Милано, предаде БТА.

Състоянието на Берлускони е стабилно, казаха хора от обкръжението му, сред които и италианският външен министър Антонио Таяни.

