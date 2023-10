Силна експлозия и изстрели: Терористичен акт в центъра на Анкара (СНИМКИ/ВИДЕО)

С илна експлозия е станала тази сутрин в центъра на турската столица Анкара, съобщават телевизиите TGRT Haber и CNN Turk.

LATEST — Terrorist blows himself up, another killed as 2 police officers injured while thwarting terror attack at Turkish National Police headquarters in capital Ankara: Interior Ministerhttps://t.co/pFyqVUU5qw