Сигнали за бомби в Скопие: Отменят полети и евакуират сгради

С игнали за бомби заляха столицата и един от главните градове на Северна Македония тази сутрин.

На имейл адресите на десет училища в Скопие и пет в Битоля, както и на Футболната федерация на Македония, хотел „Александър Палас“, хотел „Мериот“, търговски център „East Gate“, спортна зала „Борис Трайковски“ и Международно летище Скопие са получени заплахи за поставено взривно устройство, информира МИА.

Сигнал за бомба е постъпил и в ПМГ "Д-р Панче Карагьозов", откъдето се евакуират учениците.

Според кмета на община Гази баба Бобан Стефковски има сигнали за поставени бомби в училищата „Григор Пърличев“, „Наум Наумовски-Борче“, „Кръсте Мисирков“, „Кирил и Методий“, „Крум Тошев“, "25 май", "Дане Крапчев" и "Наум Охридски".

UPDATE | A new wave of bomb threats was sent to 15 schools in Skopje 🇲🇰 today. The schools are currently being evacuated and the authorities are conducting anti-terrorist checks, the police informed.



