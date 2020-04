Ще влезе ли Мишел Обама в надпреварата за Белия дом

В стремежа си да обедини демократите, Джо Байдън бърза да си осигури най-разнообразни поддръжници - от иконата на прогресистите Бърни Сандърс до бившия президент Барак Обама, чиято администрация понякога дразнеше либералите. Но човекът с най-голямо влияние може би е Мишел Обама.

Бившата първа дама е уникална фигура в една дълбоко поляризираща политическа околна среда, изключително популярна сред демократите лоялисти и в същото време донякъде привлекателна за републиканците и независимите, пише Асошиейтед прес.

Байдън, който практически си е осигурил номинацията на Демократическата партия за президентските избори в САЩ през ноември, каза, че би поканил бившата първа дама за кандидат за вицепрезидент в екипа си, ако знае, че тя би появила интерес да се завърне в Белия дом. В интервю за телевизия Кей Ди Кей Ей, Байдън каза, че тя би била "брилянтно" попълнение в тандем с него и е "много добре запозната с обстановката". "Бих я взел на драго сърце, но се съмнявам дали ще се съгласи. Тя е чудесна жена. Семейство Обама са прекрасни приятели", каза Байдън.

Мишел Обама напусна Белия дом с рейтинг на одобрение 68 процента, според изследване на "Галъп". Тя също така бе обявена за "най-уважаваната жена" в света за втора поредна година в анкета на "Галъп" от декември.

Joe Biden has raced to line up supporters ranging from progressive icon Bernie Sanders to former President Barack Obama, whose administration sometimes irked liberals. But the person with the most influence may be Michelle Obama. https://t.co/CFc6HmWDpY