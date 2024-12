"Шолцомат" - човекът, загубил контрол върху властта в Германия

Л евоцентристкият германски канцлер Олаф Шолц е наричан още "Шолцомат" заради вдървеното му и сдържано поведение, граничещо с това на автомат. Но в същото време той е хвален и като политик, който управлява държавата със сигурна ръка и който цени стабилността

Но сега когато стабилността отстъпи пред сътресенията, 66-годишният Шолц се бори за политическото си оцеляване, като цели да увери гласоподавателите, че той е уравновесеният лидер, от когото Германия се нуждае, за да преодолее кризите, в които е изпаднала.

Шолц изостава сериозно в проучванията преди изборите, които се очаква да бъдат насрочени на 23 февруари, след като коалицията му се разпадна миналия месец. Въпреки това той демонстрира смелост в борбата си за втори мандат.

Вчера Шолц проправи пътя за предсрочния вот, като се подложи на вот на доверие в Бундестага, въпреки че знаеше, че ще го загуби. Той заяви, че истинският въпрос е този дали избирателите ще му гласуват доверие на предсрочните избори.

"Уверени ли сме в себе си и в страната ни, или поставяме бъдещето ни на карта?", заяви бившият кмет на Хамбург в обръщението си към Бундестага вчера.

Олаф Шолц загуби вота на доверие. Какво предстои?

Като лидер на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), която е традиционен защитник на работническата класа в страната, Шолц обеща по-високи заплати, пенсии и надбавки, както и мерки за намаляване на цените на хранителните продукти.

Той каза, че ще продължи да подкрепя Украйна в борбата ѝ срещу Русия, но отказа да предостави на Киев оръжия с голям обсег заради опасения, че Германия може да бъде въвлечена във войната.

Тази двояка позиция и телефонният разговор, който Шолц наскоро проведе с руския президент Владимир Путин, му спечелиха прозвището "канцлер на мира" и зарадваха много членове на ГСДП, която има дълга традиция на пацифизъм и диалог с Москва.

Според критици по този начин Шолц показва слабост и смекчава позицията си, след като първоначално отговори на руската инвазия през 2022 г. със значително увеличение на разходите за отбрана до 100 милиарда евро и определи руската агресия като "Цайтенвенде" (от немски: повратна точка).

Шолц пое властта от Ангела Меркел през 2021 г. и малко след това му се наложи да се справя с няколко кризи, контролирайки мерките срещу COVID пандемия и растящите цени на енергията заради войната в Украйна, но без да разполага с глобалната тежест и влияние, на които се радваше предшественичката му.

Известен повече със сдържаност и надеждност, отколкото с високопарни речи, Шолц често повтаряше мантрата си, че "ако поискате лидерство, ще го получите".

Но вместо лидер той все повече беше възприеман като посредник в кризите, тъй като трипартийната му коалиция беше разкъсвана от ожесточени борби заради тежката фискална и икономическа ситуация в Германия.

След като разбунтувалия се финансов министър Кристиан Линднер му се противопостави, Шолц отново затвърди властта си и го уволни, с което предизвика разпадането на коалицията.

През последвалите бурни седмици Шолц преодоля потенциалното предизвикателство за него, произтичащо от евентуалната кандидатура за изборите на популярния министър на отбраната Борис Писториус и отново стана водещ кандидат за канцлер на своята партия.

Приемайки партийната номинация, Шолц отправи простото послание: "Сега, след като думата имат гражданите, ние искаме да спечелим гласовете им".

