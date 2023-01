Шега с леопарди: Германия се подигра с Лавров, но обиди африканци

Г ермания се извини за използването на емотикон с леопард в подигравка към руския министър на външните работи Сергей Лавров в "Туитър", с която обиди африканци, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Външното министерство на Германия се пошегува с руския външен министър по време на обиколката му в Африка,

като публикува в "Туитър", че той не е там да търси леопарди, а се опитва да оправдае руската инвазия в Украйна.

The Russian Foreign Minister #Lavrov is in Africa, not to see 🐆, but to bluntly claim that #Ukraine’s partners “want to destroy everything Russian”. Here is a 🧵 with all of his “evidence”: 1/3