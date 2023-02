Руски съд осъди американка за разхождане на теле по Червения площад

А мериканка от китайски произход беше задържана и глобена от руски съд в сряда за разхождане на теле по Червения площад в Москва, предаде Ройтерс, цитирайки руски държавни медии, предаде БТА.

Алиша Дей, на 34 години, беше глобена с 20 000 рубли (285 долара) за

възпрепятстване на пешеходци при неразрешен протест и осъдена на 13 дни „административен арест“ по отделно обвинение за неподчинение на полицейски разпореждания. Телето беше изпратено в център за рехабилитация на животни.

U.S. woman detained in Russia after walking calf on Red Square https://t.co/5j4zpehJCr