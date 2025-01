Руски спасители разчистиха повече от 86 хиляди тона замърсена с мазут почва

Р уски спасители разчистиха повече от 86 хиляди тона замърсена с мазут почва от двете страни на Керченския проток, предаде Ройтерс, като се позова на прессъобщение на министерството на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните бедствия в Москва.

На 15 декември два руски танкера - "Волгонефт-212" и "Волгонефт-239", претърпяха корабокрушение при буря в Керченския проток, който разделя Русия от анексирания през 2014 г. от Москва украински полуостров Крим. Корабите превозваха 9200 (62 000 барела) тона мазут.

#FPWorld: Russian emergency ministry announced on Saturday that Russian rescue teams have removed over 86,000 metric tons of polluted sand and soil from both sides of the Kerch Strait following a Black Sea oil spill last month.https://t.co/skrsGbcGpy