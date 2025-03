Русия обвини „неприятелска държава“ за атаката в московска концертна зала

Р уски официални представители заявиха днес, че нападението преди година в концертна зала в Москва, при което загинаха 145 души, е било планирано и организирано от "специалните служби на неприятелска държава", предаде Асошиейтед Прес.

Според Светлана Петренко от руския Следствен комитет целта е била да се "дестабилизира ситуацията в Русия".

Russia unveils a memorial in memory of the victims of the terrorist attack at the Crocus City Hall concert venue in Krasnogorsk, outside Moscow.



145 people were killed in the terror attack, which was claimed by Daesh.



