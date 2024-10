Р уски съд глоби Google с 2,5 децилиона долара за предполагаемо блокиране на прокремълска пропаганда в YouTube.

Глобата, която е еквивалентна на 2,5 трилиона трилиона трилиона долара, е резултат от четири години натрупване на глоби, като в момента цифрата се удвоява всяка седмица съгласно руското законодателство.

Първоначалната санкция от 100 000 рубли беше връчена на американския технологичен гигант през 2020 г., след като медиите “Царьград” и РИА спечелиха съдебни дела, свързани с ограниченията на техните канали в YouTube.

От март 2022 г. насам онлайн реклами не се подават и на потребителите на Google в Русия като част от по-широките санкции срещу страната.

🤔 WELL THIS IS STRANGE…



A Russian court has ruled that Google, owes Russia around $20 decillion ($20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000) in fines for blocking their content.



Google would have to find more money than exists on Earth to pay Moscow.. pic.twitter.com/31N6w6z6QG