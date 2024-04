Близък на Харолд Уилсън призна за негова тайна афера, докато е бил премиер

Х аролд Уилсън е признал за тайна извънбрачна връзка по време на втория си мандат като министър-председател, разкрива един от най-близките му сътрудници.

Отдавна се носеха слухове, че лейбъристът, който беше на власт за два отделни периода през 60-те и 70-те години на миналия век, е имал връзка с политическата си секретарка Марсия Уилямс.

