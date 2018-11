Първият сняг за тази зима падна в планинските райони на централна Гърция, съобщи гръцкото издание "Екатимерини".

През нощта снеговалежът беше слаб и продължи в петък сутринта, съобщи заместник-кмета на Метеора.

Гръцките метрологични служби заявиха, влажното и студено време се очаква в цяла Гърция през уикенда започвайки от западната част на страната.

Winter has come to Greece. https://t.co/rRGwstEz3W