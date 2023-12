Путин призова за прекратяване на войната в Газа, обеща хуманитарна помощ

Р уският президент Владимир Путин обеща да продължи да снабдява Ивицата Газа с хуманитарна помощ и призова за мирно разрешаване на сраженията между Израел и Хамас, предаде АФП.

🇷🇺🇵🇸 🔴‼️ BREAKING: Russian President Vladimir Putin says "Moscow will continuously supply essential goods to Gaza, including medicines and medical equipment", during a phone call with Palestinian leader Mahmoud Abbas. pic.twitter.com/piCVPiqxRO