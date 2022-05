Евтаназираха кучето, вдъхновило трогателната история „Спасението на Руби“

К учето, чиято трогателна история за бездомно кутре от приют до К-9, вдъхнови създаването на филма „Спасението на Руби“ на Netflix, е евтаназирано, съобщи Асошиейтед прес.

От полицията на Роуд Айлънд казаха, че в неделя K-9 Руби е била приспана заради възникнало „остро и нелечимо заболяване“.

Thinking of Trooper Dan O'Neil, his family & the @RIStatePolice today.



In addition to being a hard-working police dog, Ruby was also part of O'Neil's family. She was both rambunctious & gentle when we met her recently. Full of kisses!



K9 Ruby was 11.5 years old. Rest easy, pup. pic.twitter.com/9EChgg8vV2 — Corey Welch (@CoreyWelch) May 15, 2022

В специално изявление полковник Дарнел Уивър изрази благодарност за годините в служба на преданата Руби.

„Посвети живота си, за да служи на гражданите на Роуд Айлънд и се превърна в символ на надеждата за всички кучета от приюта, като показа на света какво може да направи едно бездомно куче, когато просто му се даде любов и шанс", се посочва в изявлението.

Руби е служила в полицията на Роуд Айлънд в продължение на 11 години. Неин партньор бил ефрейтор Даниел О'Нийл.

We're saddened to announce the passing of K-9 Ruby following a sudden, acute, and untreatable illness. Ruby was rescued from the RISPCA & served admirably for 11 yrs. Please keep Cpl O'Neil, his family, and the K-9 family in your thoughts. Press release: https://t.co/ZQNkz6uCKl pic.twitter.com/QUALPchTdW — RI State Police (@RIStatePolice) May 15, 2022

Смесица между австралийска овчарка и бордър коли, тя е едно от първите кучета от приют, обучавани да служат в полицията на Роуд Айлънд. Участвала е в множество мисии за търсене и спасяване на изчезнали хора и бързо се превърнала във всеобща любимка.

Полицейското куче се оказало истинска знаменитост, след като през 2017 г., открило тежко ранен тийнейджър в гората. За смелостта си Руби печели национално признание от американските награди за кучета герои и е обявена за „Куче на годината“.

Преди да бъде осиновена от ефрейтор Даниел О'Нийл през 2011 г., Руби е била връщана в приюта пет пъти с обяснението, че е твърде буйна.

Hero Police Dog, Basis for Netflix's Rescued by Ruby, Euthanized Due to 'Untreatable Illness' https://t.co/WD6hDWldnS — People (@people) May 16, 2022

Семейството на Даниел О'Нийл, с което Руби е живяла, иска да се прости с нея, без да бъдат притеснявано, добавят още от полицията. „Беше ѝ даден шанс и тя направи всичко възможно, за да го оправдае. Отказаха се от нея, а тя спаси живота на толкова много хора “, каза О'Нийл по-рано тази година.

Въпреки блестящата си кариера като полицай, палавият характер на Руби понякога я превръщал в неудържимо и волно куче. Преди три години се впуска в гонитба в близък парк и се връща у дома след 19-часово издирване. Неотдавна пък се прибрала с жив скункс, който се опитвал да се освободи от захапката ѝ.