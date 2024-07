Звездата от "Алф" Бенджи Грегъри почина на 46 години

А ктьорът Бенджи Грегъри, най-известен с ролята си на Брайън Танер в "Алф", почина. Той беше на 46 години.

На 13 юни покойният актьор е намерен мъртъв в колата си на паркинг в Аризона, според TMZ. Изданието съобщи, че най-близките до Грегъри смятат, че той е бил в близката банка, за да депозира чекове предишния ден, когато е заспал в колата си.

Смятат, че той е починал от топлинен удар. Температурата в Аризона по това време била 42 градуса. Изданието също така отбеляза, че кучето му Ханс също е намерено мъртво в автомобила.

Службата на съдебния лекар на окръг Марикопа каза, че причината за смъртта му все още не е установена.

