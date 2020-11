Пожар горя в бежанския лагер на о. Самос, подозират умишлен палеж

П ожар избухна тази сутрин в бежанския лагер на гръцкия остров Самос, съобщи телевизия "Скай". Според кмета на острова Йоргос Стандзос огънят е бил предизвикан умишлено.

New fire raging in #tefugee camp in #Samos Apparently this time it broke inside the camp. Video was sent to me by asylum seeker there pic.twitter.com/vrVoZSEUYt — Giorgos Christides (@g_christides) November 11, 2020

На мястото веднага бяха изпратени противопожарни екипи, които съобщиха, че няма обитатели, които да са пряко застрашени от огъня.

При пожара са експлодирали няколко газови бутилки в кухнята на лагера.

Това е вторият пожар в бежанския лагер на Самос този месец. Миналата седмица друг пожар остави 150 негови обитатели без подслон.

The fire that broke out this morning at the reception centre of Samos island is reportedly extinguished. No serious injuries reported so far. (1/3) pic.twitter.com/IY60pRQOvX — UNHCR Greece (@UNHCRGreece) November 11, 2020

В момента на Самос има около 3800 кандидати за убежище.

През септември напълно изгоря най-големият бежански лагер на гръцките острови - Мория на остров Лесбос.

I am told by #Samos fire service the fire at the #refugee camp has subsided substantially Footage sent to me is of asylum seekers helping in the extinguishing effort. No wounded reported so far at the local hospital. Greek media report fire started at the camp’s cooking facility pic.twitter.com/mPIky05T6W — Giorgos Christides (@g_christides) November 11, 2020

Според гръцките власти пожарът и там е бил предизвикан умишлено.