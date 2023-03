Полският посланик във Франция: Ако Украйна не успее да защити независимостта си, ще влезем в конфликта

П олският посланик във Франция заяви в телевизионно интервю, че ако Украйна не успее да защити независимостта си, Полша няма да има друг избор, освен да влезе в конфликта.

"Ако Украйна не успее да защити независимостта си, няма да имаме друг избор, освен да влезем в конфликта", заяви посланик Ян Емерик Рошчишевски в ефира на френската телевизия "Ел Се И".

Hosted on the French channel LCI, Polish Ambassador to France Jan Emeryk Rościszewski said:



« It is not NATO, Poland, France, Slovakia, who rise tension. It was Russia that attacked Ukraine. It is Russia that invaded the territory, it is Russia that kills people, it is Russia…